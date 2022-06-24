СБУ задержала еще одного жителя Бахмута, который собирал для оккупантов информацию про ВСУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Бахмута, который передавал информацию спецслужбам РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«Досудебное расследование установило, что коллаборант пошел на "контакт" с представителем силовых ведомств России в июне этого года. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации ВСУ и других военных формирований Украины в Бахмуте Донецкой области», — говорится в сообщении.



Собранные данные мужчина передавал через заранее оговоренный канал связи. Полученную информацию оккупанты использовали для обстрелов украинских военных.



«Правоохранители установили и задержали злоумышленника, ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. За помощь врагу в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины законодательство предусматривает лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества», — сообщили в СБУ.