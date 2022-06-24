Арестович опроверг сообщения об окружении группировки ВСУ возле Горского и Золотого

Украинские военные отступили из Золотого и Горского на Луганщине почти без потерь. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».



Он отметил, что под Лисичанском российские войска развили оперативно-тактический успех.



«Но наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, практически без потерь, и занимают новые позиции в нужных местах», — сказал Арестович.



По его словам, информация российской стороны о якобы окружении 2000 украинских военных является психологической операцией.

В Минобороны России заявили, что в районе Горского и Золотого Луганской области российскими силами заблокированы до двух тысяч украинских военных. Также в Минобороны РФ уверяют, что под их контроль за пять дней перешли ряд населенных пунктов на Луганском направлении.