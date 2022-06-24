ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- За сутки Украина потеряла несколько населенных пунктов в Луганской области. ВСУ покидают форпост Северодонецк, а Горском оккупанты сообщают о сдавшихся в плен украинских военных.
- Ракетный удар по Константиновке. Люди собирают стекла в домах, а спасатели достают из под завалов людей.
- В Лисичанске Россия разрушила мост, по которому людям доставляли гуманитарную помощь.
- Группа «Метинвест» заочно уволила сотрудников не выехавших из захваченного Мариуполя.
- В Донецке люди возмутились отсутствием надлежащих бомбоубежищ. Оккупанты пустили в ход против людей свои подручные СМИ.