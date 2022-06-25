Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области российская армия атакует Лисичанск с юга. В больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцево. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Троих членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг. Среди них — дети 2012 и 2016 годов рождения. Им оказывается высококвалифицированная помощь», — отметил руководитель ОВА.



По его информации, 24 июня российские оккупанты атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.



«По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк пострадал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения "Азот" и "Стеклопластика". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка. В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов», — сообщил Гайдай.



Глава области добавил, что вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под обстрел со стороны противника.



