«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки погибли четыре человека, ранены двое, на подконтрольной «ЛНР» — ранен один человек.



Как утверждают в так называемом «штабе теробороны ДНР», с 08:00 24 июня до 08:00 25 июня из-за обстрелов четверо мирных жителей, в том числе ребенок 2009 года рождения, погибли в Петровском районе Донецка. Еще двое были ранены.



В «СЦКК ЛНР» сообщают, что за сутки на подконтрольной группировке территории ранена одна женщина в пригороде Луганска.

За 24 июня из-за обстрелов погибли пять мирных жителей подконтрольной украинским властям части Донецкой области.