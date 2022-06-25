Оккупанты обстреляли Донетчину: Кириленко рассказал о последствиях

На Донетчине российские оккупанты вели обстрелы нескольких громад. Есть погибший, пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации Кириленко, восемь раз за ночь армия РФ обстреляла Марьинскую громаду. В Красногоровке поврежден жилой дом, в Марьинке и Новомихайловке — без повреждений и жертв. В Авдеевке под огонь попало медицинское учреждение и центральная часть города.



В Селидовской громаде оккупанты обстреляли Украинск, в Кураховской громаде — местную ТЭС, однако на работу предприятия повреждения не повлияли.



«В Гродовской громаде разрушено сельскохозяйственное предприятие в Ивановке. Обошлось без жертв. Активно россияне стреляли этой ночью в Бахмутском районе: в Бахмутской, Торецкой, Соледарской и Светлодарской громадах. Пока известно об одном погибшем и двоих раненых в Бахмуте, объемы повреждений устанавливаем», — перечислил глава области.

За 24 июня из-за обстрелов погибли пять мирных жителей подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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