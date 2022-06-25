Российская армия обстреляла в Донецкой области 13 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

Российские силы за сутки обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Под огонь оккупантов попали Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Украинск, Торецк, Гродовка, Нью-Йорк, Карловка, Богдановка, Первомайское, Пивденное, Хромово. Противник наносил авиаудары, бил ракетами ЗРС «С-300», из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», артиллерии, танков.



Разрушены 25 гражданских объектов: 22 жилых дома, железнодорожная подстанция, производственный цех и автомобиль.



Полиция задокументировала 20 ударов противника. На местах обстрелов полицейские изъяли доказательства военных преступлений России. Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.