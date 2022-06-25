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Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины — ГУР

25 июня 2022, 13:42

Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины — ГУР

Ракетные удары с территории Беларуси — это масштабная провокация РФ. Цель заключается в дальнейшем втягивании Беларуси в войну против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики работали непосредственно с территории Беларуси», — отметили в разведке.

Там сообщили, что было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска — район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

«Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям», — сообщили в ГУР.

Украинская разведка подчеркнула, что это первый случай авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

«Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну против Украины в качестве непосредственного участника. Напомним, что вчера стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары», — резюмировали в ведомстве.

Сегодня ночью и утром российские силы нанесли ряд ракетных ударов по Украине. Под удар попали Львовская, Житомирская, Черниговская, Николаевская, Хмельницкая и Киевская области. На массированные ракетные обстрелы отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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