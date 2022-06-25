На Донетчине восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах

В Донецкой области за сутки ремонтникам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.



За 25 июня специалисты вернули электроснабжение в населенные пункты Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом — 6702 домохозяйства.



Половина восстановлений — в Селидовской громаде. Здесь энергетики вернули свет в более чем три тысячи домохозяйств, обесточенных накануне. Кроме того, специалистам удалось попасть к поврежденным обстрелами три дня назад сетям в Славянской громаде и восстановить свет в домах более 1,7 тысячи семей.



В компании отметили, что без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.