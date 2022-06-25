«ЛНР» заявила, что в Лисичанске идут уличные бои

Российская армия совместно с силами группировки «ЛНР» вошла в Лисичанск. Такое заявление сделал представитель «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко.



Марочко утверждает, что силы РФ взяли под контроль насколько предприятий города.



«На данный момент идут уличные бои», — уверяет он.



Как сообщает российское агентство «РИА Новости», армия РФ взяла под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Северодонецке промышленная зона и аэропорт полностью находятся под контролем российских сил.



Ранее анонсировался отход украинских войск из Северодонецка.



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