В Харькове ядерная установка снова попала под обстрел

Ядерная установка «Источник нейтронов», расположенная в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), снова попала под обстрел оккупантов. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.



«В результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки», - говорится в сообщении.



Уточняется, что, в частности, повреждены:



- северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки;



- вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;



- вентиляционная труба основного здания установки;



- система охлаждения клистронной галереи ускорителя;



- корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания;



- обшивка основного здания установки.



Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этому препятствует постоянная опасность новых обстрелов.



Отмечается, что ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительный остановки» с 24 февраля). Персонал проводит меры по поддержанию установки в работоспособном состоянии.



«Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует. Результаты измерения переносным дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания в пределах нормы.



«Еще раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и/или обстрела площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий», - подчеркивают в Госинспекции ядерного регулирования.