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В Харькове ядерная установка снова попала под обстрел

25 июня 2022, 17:26

В Харькове ядерная установка снова попала под обстрел

Ядерная установка «Источник нейтронов», расположенная в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), снова попала под обстрел оккупантов. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

«В результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, повреждены:

- северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки;

- вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

- вентиляционная труба основного здания установки;

- система охлаждения клистронной галереи ускорителя;

- корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

- обшивка основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этому препятствует постоянная опасность новых обстрелов.

Отмечается, что ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительный остановки» с 24 февраля). Персонал проводит меры по поддержанию установки в работоспособном состоянии.

«Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует. Результаты измерения переносным дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания в пределах нормы.

«Еще раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и/или обстрела площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий», - подчеркивают в Госинспекции ядерного регулирования.

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