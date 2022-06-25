В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы

Назначенные оккупантами «власти» Мариуполя после визита в город представителей московского патриархата сожгли уникальную библиотеку Храма ПЦУ Петра Могилы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме УПЦ Петра Могилы по наводке и содействию попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.



Храм Петра Могилы был построен в Мариуполе при поддержке жителей города и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины. В здании создана самая большая петриковская роспись размером 500 погонных метров.



«Сейчас оккупанты решают вопрос о сносе храма или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ», — добавил Андрющенко.