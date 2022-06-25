Россияне обстреляли приграничную часть Сумской области неуправляемыми ракетами

Сегодня российские вертолеты обстреляли приграничную территорию в Сумской области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.



«Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и осуществили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, жертв в результате этого обстрела нет.

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