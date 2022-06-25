Украинские военные уничтожили колонну РСЗО и техники оккупантов на Донетчине

На Донетчине украинские военные уничтожили российскую колонну военной техники, включая ракетные системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщается на странице в Facebook 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.



«Разведчики Сил спецопераций (ССО — Ред.) Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно наведя артиллерию, военные ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски», — говорится в сообщении к соответствующему видео.



В полку ССО отмечают, что артиллерия оккупантов имеет преимущество над украинской и по этой причине всегда является приоритетной целью украинских военных, особенно, когда речь идет о системах крупного калибра.