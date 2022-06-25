Ракетный удар по Ровенской области: Стало известно о трех погибших

Сегодня российские войска ударили по городу Сарны Ровенской области, на данный момент известно о трех погибших. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.



«Две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры — это СТО и с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо потерпевших находятся в больницах», — отметил он.



По его словам, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут оставаться люди.

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