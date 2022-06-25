Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Стратегически ничего не меняет: Зеленский назвал российские удары по Украине «ракетной показухой»

25 июня 2022, 23:27

Стратегически ничего не меняет: Зеленский назвал российские удары по Украине «ракетной показухой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по Украине являются «ракетной показухой», которая стратегически ничего не меняет для РФ. Об этом он сказал в видеообращении в ночь на воскресенье.

«45 российских ракет за ночь и утро текущих суток. Житомирская область, Львовщина, Черниговщина, Николаев — на вечер еще ракеты. Разные типы, разные районы запусков. Все они были запущены с одной целью — показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удастся», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что начался 5-й месяц полномасштабной войны России против Украины.

«Оккупанты собирались на 5-й день захватить большую часть нашего государства, а вынуждены на 5-й месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что данный этап войны сложный морально и эмоционально.

«Когда знаем, что у врага все равно ничего не выйдет, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не ощущаем временных рамок, не ощущаем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет прежде, чем мы увидим, что победа уже на нашем горизонте. Для этого России нужны эти удары ракетами, артиллерией по городам всей Украины, по приграничным районам. Это не просто уничтожение нашей инфраструктуры, это и очень циничное и расчетливое давление на эмоции наших людей», — сказал Зеленский.

«Но это не нас, а мы дожмем. Никакие российские ракеты и удары не способны сломать дух украинцев. Каждая их ракета — это аргумент в переговорах с нашими партнерами», — подчеркнул президент.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война Украина-Россия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
10:52
«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска
09:55
По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
16:43
В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе
16:13
Россия ищет чиновников из регионов, чтобы отправить на Донетчину и Луганщину
все новости
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
23:27
Стратегически ничего не меняет: Зеленский назвал российские удары по Украине «ракетной показухой»
22:49
На Донетчине от обстрелов россиян погибли еще трое мирных жителей
22:37
Ракетный удар по Ровенской области: Стало известно о трех погибших
21:58
Украинские военные уничтожили колонну РСЗО и техники оккупантов на Донетчине
21:24
Россияне нанесли удары по Ровенской и Днепропетровской областям
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
19:30
ВСУ остановили наступление оккупантов в районе Богородичного, Марьинки и других населенных пунктов
18:37
Россияне обстреляли приграничную часть Сумской области неуправляемыми ракетами
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
17:26
В Харькове ядерная установка снова попала под обстрел
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
16:11
Обстрел Бахмута: Погиб мирный житель, разрушены 15 домов
15:49
«ЛНР» заявила, что в Лисичанске идут уличные бои
все новости
ВИДЕО
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
26 июня, 00:00
Обстрел Бахмута: Погиб мирный житель, разрушены 15 домов
25 июня, 16:11
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
24 июня, 23:36

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция