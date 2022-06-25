Стратегически ничего не меняет: Зеленский назвал российские удары по Украине «ракетной показухой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по Украине являются «ракетной показухой», которая стратегически ничего не меняет для РФ. Об этом он сказал в видеообращении в ночь на воскресенье.



«45 российских ракет за ночь и утро текущих суток. Житомирская область, Львовщина, Черниговщина, Николаев — на вечер еще ракеты. Разные типы, разные районы запусков. Все они были запущены с одной целью — показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удастся», — заявил Зеленский.



Он напомнил, что начался 5-й месяц полномасштабной войны России против Украины.



«Оккупанты собирались на 5-й день захватить большую часть нашего государства, а вынуждены на 5-й месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет», — сказал Зеленский.



Глава государства отметил, что данный этап войны сложный морально и эмоционально.



«Когда знаем, что у врага все равно ничего не выйдет, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не ощущаем временных рамок, не ощущаем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет прежде, чем мы увидим, что победа уже на нашем горизонте. Для этого России нужны эти удары ракетами, артиллерией по городам всей Украины, по приграничным районам. Это не просто уничтожение нашей инфраструктуры, это и очень циничное и расчетливое давление на эмоции наших людей», — сказал Зеленский.



«Но это не нас, а мы дожмем. Никакие российские ракеты и удары не способны сломать дух украинцев. Каждая их ракета — это аргумент в переговорах с нашими партнерами», — подчеркнул президент.