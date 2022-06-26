Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российская армия обстреляла Бахмут. Есть погибшие и раненые.
- Северодонецк полностью перешел под контроль россиян. Пропагандисты снимают видео с вышедшими из бомбоубежищ «Азота».
- Отход украинской армии обьяснили в Нацгвардии. В Минобороне раскритиковали огласку ситуации до официального подтверждения.
- Боевики «ЛНР» заявили о боях в Лисичанске. Оккупанты обстреляли город из авиации.
- Из Лисичанска продолжается «тихая» эвакуация. Оставшимся в городе подвозят воду и продукты.
- В Мариуполе горит свалка. Оккупанты не могут потушить огонь. В городе люди выстаиваются в тысячные очереди за продуктами.
- Удар по складу боевиков в захваченном Сватово. Обстрелы в Донецке — есть жертвы. Жители оккупированных территорий выезжают в Россию.
- В Кремле назначили нового командующего российскими силами на Донбассе.