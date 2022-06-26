Российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска — глава ОВА

Российские войска после оккупации Северодонецка сосредоточили все силы на захвате Лисичанска. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.



Он заявил, что Лисичанск страдает от авиаударов.



«Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы», — описал ситуацию в городе глава ОВА.



Он отметил, что после отвода подразделений ВСУ оккупанты закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.



«Напоследок россияне осуществили обстрел «Азота» и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск. Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчоярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка», — добавил Гайдай.