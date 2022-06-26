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Кириленко не исключает, что РФ попробует полностью уничтожить северные города Донецкой области

26 июня 2022, 10:21

Кириленко не исключает, что РФ попробует полностью уничтожить северные города Донецкой области

В ночь на 26 июня в Донецкой области продолжились обстрелы со стороны российской армии. Под ракетные удары попали Курахово, Константиновка. Утром в воскресенье оккупанты атаковали Авдеевку. Информация о жертвах уточняется, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос, может ли он допустить, что российские войска используют тактику выжженной земли по отношению к городам Донецкой области подобно Мариуполю и Северодонецку, Кириленко заявил, что рассматриваются разные варианты.

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, но ситуация на Донетчине с точки зрения укреплений, с тактической точки зрения сделано таким образом, чтобы максимально не дать врагу использовать такую тактику. Но мы понимаем, что он будет ее применять. Мы готовы к этому, мы будем стоять столько, сколько нужно», – сказал Кириленко.  

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