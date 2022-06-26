В Киеве из-под завалов после обстрела достали гражданку РФ

Спасатели достали из-под завалов многоквартирного дома, пострадавшего в ходе ракетного обстрела Киева, 36-летнюю женщину. Спасенная женщина оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, ее паспорт выбросило из дома взрывной волной.



Женщину доставили в больницу для получения медицинской помощи. Ее дочка тоже находится в больнице. Семилетнюю девочку доставили в детскую клинику Охматдет.



Ранее сообщалось, что утром 26 июня в Киеве в результате обстрела произошло четыре взрыва. По информации мэра столицы Виталия Кличка, два взрыва произошло в Шевченковском районе, пострадали два жилых дома.



Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что по предварительной информации, российские оккупанты выпустили по Киеву и области 14 ракет.



По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, пострадали пятеро человек. Один человек погиб.