По Донетчине войска РФ нанесли 15 ударов за сутки

Последствия удара в Донецкой области. Фото: полиция

Российские войска за сутки нанесли 15 ударов по семи населенных пунктах Донецкой области, в результате чего погибли и были ранены мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Разрушения получили 14 гражданских объектов — 9 жилых домов, две школы, предприятие, электросети.



Под огнем россиян находились города Авдеевка, Славянск, Торецк, Константиновка, поселок Нью-Йорк, села Первомайское и Маяки.



По данным полиции, российские силы били крылатыми ракетами, реактивными системами залпового огня «Град», «Ураган», артиллерией, танками.



Полицейские изъяли доказательства военных преступлений России. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

За 25 июня, по данным Донецкой ОВА, от российских обстрелов погибли трое мирных жителей, два человека были ранены.