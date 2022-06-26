Россия размещает военную авиацию у белорусско-украинской границы – разведка

Руководство белорусских учреждений и организаций в Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения российских военных. Об этом сообщили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.



Одновременно российские военные планируют нарастить численность оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Согласно официальной версии, это делается для того, чтобы патрулировать воздушное пространство в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.



Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

25 июня российские силы нанесли ряд ракетных ударов по Украине. Под удар попали Львовская, Житомирская, Черниговская, Николаевская, Хмельницкая и Киевская области. На массированные ракетные обстрелы отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.