В «ЛНР» заявили, что взяли в плен несколько десятков украинских военных в Северодонецке

В группировке «ЛНР» заявляют, что несколько десятков украинских военных с завода «Азот» в Северодонецке попали в плен. Так называемый «посол ЛНР в России» Родион Мирошник утверждает, что в плен попали 70 украинских военнослужащих, которые держали оборону в Северодонецке.



Он заявил российским СМИ, что населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт «зачищены», а российские войска сейчас находятся в промзоне на юге Лисичанска.



Как сообщалось, россияне полностью оккупировали Северодонецк, выезд из города сейчас возможен только в сторону временно оккупированных территорий. Украинская сторона пока эту информацию не комментировала. При этом ранее анонсировался отход украинских войск из Северодонецка.



Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что с территории химзавода «Азот» «освобождены» 800 мирных жителей.