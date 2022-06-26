Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ВСУ отбили штурм возле Павловки на Бахмутском направлении — Генштаб

26 июня 2022, 18:42

ВСУ отбили штурм возле Павловки на Бахмутском направлении — Генштаб

Украинские военные отбили штурмовые действия российских сил и нанесли значительный урон оккупантам в районе Павловки на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка. Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли», — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается подготовка отдельными подразделениями ВС РФ на территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.

На Северском направлении, как сообщает Генштаб, агрессор удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа с целью продемонстрировать присутствие и сковывание действий сил обороны, кроме этого противник совершил обстрел гражданской и военной инфраструктуры недалеко от Хриновки и Янжуловки.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпанов, нанесли авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки. Отмечается, что российские силы пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка штурмом, однако потерпел поражение.

На Славянском направлении силы РФ обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное, украинские военные отразили штурмы оккупантов в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать город Лисичанск с южного направления при поддержке артиллерии. Совершают обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки, нанесли авиаудар неподалеку от Волчаярки.

На Краматорском направлении российскими силами обстрелян из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник обстрелял позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье, нанес ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.

На Южнобужском направлении российские военные обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Кроме этого нанесены ракетные удары по инфраструктуре Николаева.

Враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино при поддержке армейской авиации, но потерпел поражение и отошел.

Оккупанты продолжают блокаду северо-западной части акватории Черного моря.

На временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти продолжают проводить «фильтрационные» мероприятия в отношении местных жителей. Отмечается, что на блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.

Еще по теме

Прочее
Сводка Война ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:39
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
10:52
«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска
09:55
По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
16:43
В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе
все новости
18:42
ВСУ отбили штурм возле Павловки на Бахмутском направлении — Генштаб
18:29
СМИ сообщило о новом ударе по вышке в Черном море
18:03
ПВО сбила две ракеты над Одессой
16:49
В «ЛНР» заявили, что взяли в плен несколько десятков украинских военных в Северодонецке
16:43
Большие колонны военной техники движутся через Мариуполь — Андрющенко
15:19
Оккупанты намерены использовать Мариупольский порт для военных нужд — советник мэра
15:16
Россия размещает военную авиацию у белорусско-украинской границы – разведка
14:32
В Черкасской области при ракетном ударе погиб человек, пятеро ранены
12:48
По Донетчине войска РФ нанесли 15 ударов за сутки
12:03
В Киеве из-под завалов после обстрела достали гражданку РФ
11:39
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
10:21
Кириленко не исключает, что РФ попробует полностью уничтожить северные города Донецкой области
09:41
Российская ракета пролетела критически низко над украинской АЭС
08:46
Российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска — глава ОВА
08:02
Оккупанты пытаются окружить Лисичанск — сводка Генштаба ВСУ
все новости
ВИДЕО
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
26 июня, 11:39
Российская ракета попала в жилой дом в Киеве
26 июня, 07:22
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
26 июня, 00:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция