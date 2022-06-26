Украинские военные отбили штурмовые действия российских сил и нанесли значительный урон оккупантам в районе Павловки на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка. Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли», — говорится в сообщении.



На Волынском и Полесском направлениях отмечается подготовка отдельными подразделениями ВС РФ на территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.



На Северском направлении, как сообщает Генштаб, агрессор удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа с целью продемонстрировать присутствие и сковывание действий сил обороны, кроме этого противник совершил обстрел гражданской и военной инфраструктуры недалеко от Хриновки и Янжуловки.



На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпанов, нанесли авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки. Отмечается, что российские силы пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка штурмом, однако потерпел поражение.



На Славянском направлении силы РФ обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное, украинские военные отразили штурмы оккупантов в районах Долины, Курульки и Мазановки.



На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать город Лисичанск с южного направления при поддержке артиллерии. Совершают обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки, нанесли авиаудар неподалеку от Волчаярки.

На Краматорском направлении российскими силами обстрелян из артиллерии район населенного пункта Маяки.



На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник обстрелял позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье, нанес ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.



На Южнобужском направлении российские военные обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Кроме этого нанесены ракетные удары по инфраструктуре Николаева.



Враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино при поддержке армейской авиации, но потерпел поражение и отошел.



Оккупанты продолжают блокаду северо-западной части акватории Черного моря.



На временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти продолжают проводить «фильтрационные» мероприятия в отношении местных жителей. Отмечается, что на блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.