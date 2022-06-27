Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Утро началось с обстрелов по всей Украине. Российские ракеты ударили по столице.
- Российские войска стягивают силы к Славянску. Город может повторить судьбу Мариуполя и Северодонецка — Кириленко.
- После захвата Северодонецка оккупанты сосредоточились на Лисичанске. Город под постоянным обстрелом.
- Боевики «ЛНР» заявляют о взятых в плен десятках украинских военных с завода «Азот». Местных жителей вывозят в ранее оккупированные города.
- Главная цель российской армии выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей — британская разведка.
- В мариупольском порту оккупанты планируют разместить хранилище топлива для военных нужд. Первую линию частных домов в районе пляжа Песчаный заселили российскими военными.
- Российские СМИ: Шойгу побывал на захваченной территории Украины. Инспектировал группировку войск оккупантов и раздавал награды.
- На оккупированных территориях продолжается принудительная мобилизация. Призванные записали очередное видеообращение Пушилину с передовой.
- Обстрелы на неподконтрольном Донбассе. «Прокуратура ДНР» проверит состояние бомбоубежищ.