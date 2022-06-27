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Лисичанск — последняя крепость Луганщины. Славянск повторит судьбу Мариуполя? Дайджест НД за день ►

27 июня 2022, 00:25

Лисичанск — последняя крепость Луганщины. Славянск повторит судьбу Мариуполя? Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Утро началось с обстрелов по всей Украине. Российские ракеты ударили по столице.
  • Российские войска стягивают силы к Славянску. Город может повторить судьбу Мариуполя и Северодонецка — Кириленко.
  • После захвата Северодонецка оккупанты сосредоточились на Лисичанске. Город под постоянным обстрелом.
  • Боевики «ЛНР» заявляют о взятых в плен десятках украинских военных с завода «Азот». Местных жителей вывозят в ранее оккупированные города.
  • Главная цель российской армии выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей — британская разведка.
  • В мариупольском порту оккупанты планируют разместить хранилище топлива для военных нужд. Первую линию частных домов в районе пляжа Песчаный заселили российскими военными.
  • Российские СМИ: Шойгу побывал на захваченной территории Украины. Инспектировал группировку войск оккупантов и раздавал награды.
  • На оккупированных территориях продолжается принудительная мобилизация. Призванные записали очередное видеообращение Пушилину с передовой.
  • Обстрелы на неподконтрольном Донбассе. «Прокуратура ДНР» проверит состояние бомбоубежищ.

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