В Лисичанске за сутки обстрелами повреждены не менее 11 домов, объекты инфраструктуры, два храма

Российские оккупанты продолжают обстреливать Лисичанск в Луганской области, в частности, за минувшие сутки в городе были повреждены не менее 11 домов, объекты инфраструктуры, а также два храма. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Повреждений в Лисичанске очень много. По возможности обследуем улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов», - написал он.



Также под обстрел попала территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одна из админпостроек.