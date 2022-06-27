Ракетный удар по Одесской области: Загорелись дома, есть раненые, среди них – ребенок

Вечером 26 июня росармия нанесла по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. По предварительным данным, ранены 8 человек, среди них - один ребенок. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».



В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек.



Сообщается, что для ликвидации последствий ракетного удара задействованы три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов.



Накануне силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа «Оникс» вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.