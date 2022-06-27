За сутки два человека погибли и пятеро получили ранения из-за обстрелов Харьковской области

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки снова обстреливали гражданскую инфраструктуру и жилые дома, в результате два человека погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



Так, в Чугуевском районе в результате обстрелов погибли 21-летняя и 57-летняя женщина. Еще два человека ранены. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод. В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще трое гражданских.



По данным Синегубова, ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. Пострадавших нет.



В области продолжаются боевые действия.



«Оккупанты дистанционно минируют местность возле Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы. В районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки. Наши защитники сопротивляются, уничтожая живую силу и бронетехнику оккупантов», - отметил председатель ОВА.



Всего в области разрушены 4019 жилых домов, 97 медицинских заведений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий.