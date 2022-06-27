Поселок Зайцево рядом с Горловкой: Жители живут под обстрелами

Десятки сгоревших и разбитых домов, полное отсутствие каких-либо коммуникаций. В таких условиях уже три месяца живут в поселке Зайцево, который находится вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки. Отсюда до позиций российских сил около полутора километров. Днем и ночью люди живут под звуки артиллерии, но выезжать не хотят.



Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса» из поселка.



«Выезжали в Черкасскую область, Умань, село Ладыжинка. Там гуманитарную мы не получали, гуманитарную дали один раз за два с половиной месяца и переселенческие получили. Но деньги закончились и вынуждены были вернуться домой», — рассказала «Новостям Донбасса» жительница Зайцево Наталья.



Магазины уже несколько месяцев не работают. Продукты в основном привозят волонтеры. За всем необходимым нужно ехать в соседний Бахмут, в двух десятках километрах, но заплатить за поездку в одну сторону нужно около 500 гривен. Чаще всего люди остаются, чтобы ухаживать за своими пожилыми родственниками.



«Ну а маму куда я дену, маму? У меня отец такой же: сейчас сляжет, а дальше что я буду делать? Я бы рад уехать, о мама и отец у меня, что нельзя их бросить вообще», — сказал НД житель поселка Вадим.



Жители Зайцево не впервые остаются без коммуникаций. После сильных обстрелов в 2015 году без электричества прожили больше года. Тогда и освоили полевую кухню. Леонид самостоятельно готовит еду на костре. Его супруга уже десять лет прикована к постели. Говорит, выезжать не против, но вряд ли с больной женой где-то найдет убежище.



Активные обстрелы поселка начались на прошлой неделе. В первый день обострения Владимир помогал соседям. Тогда и получил осколочное ранение.



«Самолет или ракеты, короче две штуки меня обошли, а третий, хорошо влепил. Как знаете, с рогатки кирпич. Осколочное. Возили в больницу, вытащили осколок», — вспоминает он.



Поселок Зайцево расположен вблизи линии фронта еще с 2014 года. Здесь проживало около двух тысяч местных жителей. На сегодняшний день в населенном пункте остается менее 150 человек, в том числе и десятеро детей.