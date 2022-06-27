Энергетики восстановили электроснабжение в 91 населенном пункте Донетчины

За минувшую неделю ремонтные бригады полностью или частично подключили к электропитанию 91 населенный пункт Донецкой области. Снова со светом — 54 581 семья. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В том числе за выходные энергетики вернули свет для 15 373 семей в 22 населенных пунктах Донецкой области. За 25-26 июня наибольшее количество пострадавших от обстрелов домохозяйств подключено в Покровском и Бахмутском районах. 9,8 тысячи семей и 4,2 тысячи семей соответственно, отметили в компании.



Без электроэнергии остаются 323 населенных пункта области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.