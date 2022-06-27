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Северодонецк покинули еще не все украинские военные, заявил мэр

27 июня 2022, 13:54

Северодонецк покинули еще не все украинские военные, заявил мэр

Еще не все украинские военные покинули Северодонецк Луганской области по состоянию на утро 27 июня. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк во время брифинга.

По его информации, почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка и по-максимуму забрали с собой те средства, которые у них были.

Стрюк отмечает, что ВСУ выходили из города при помощи переправы через реку, для чего использовали подручные средства, что усложняло процесс. Он добавил, что ни один мост в городе, с помощью которого ВСУ могли бы покинуть Северодонецк не функционировал. 

Стрюк заявил, что сейчас оккупанты бросили все силы на штурм Лисичанска, не перестает работать артиллерия, наносятся авиаудары, город, по его словам, фактически равняют с землей.

По его данным, в Северодонецке остается около 7-8 тысяч мирных жителей.

24 июня стало известно, что украинские военные получили приказ отойти из Северодонецка в сторону Лисичанска. 

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецке промышленная зона и аэропорт теперь полностью находятся под контролем российских сил, как и другие части города.

Администрация Лисичанска призвала оставшихся в городе жителей срочно эвакуироваться.

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