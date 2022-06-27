В Кремле отреагировали на иск Ахметова против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что иск украинского бизнесмена Рината Ахметова в Европейский суд по правам человека против РФ не имеет перспективы, потому что Россия решила не выполнять решения ЕСПЧ.



«В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — приводит слова Пескова ТАСС.

27 июня пресс-служба компании Ахметов СКМ сообщила, что олигарх подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ.



8 июня Государственная дума РФ приняла в третьем чтении пакет законов о неисполнении решений ЕСПЧ.



Согласно положениям законов, в России не будут будут исполняться вердикты Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года — 16 марта Россию исключили из Совета Европы.