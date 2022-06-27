ВСУ нанесли более 10 ударов по войскам РФ на острове Змеиный

Украина продолжает обстреливать позиции российских войск на острове Змеиный в Черном море, нанесено более 10 ударов, разбита военная техника оккупантов. Об этом сообщает спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.



Отмечается, что ВСУ доразведывает результаты операции, но согласно данным первого отчета стало известно, что один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1» армии РФ был разбит украинскими снарядами.



Гуменюк уточнила, что военная операция рассчитана на абсолютное освобождение острова от оккупантов.

К тому же она отметила, что сейчас в Черном море находятся два ракетных корабля РФ, на борту которых находится 16 крылатых ракет.

Напомним, что сегодня, 27 июня, на пресс-конференции накануне саммита НАТО Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что новая стратегическая концепция провозгласит Россию наибольшей угрозой для стран Северо-Атлантического альянса.