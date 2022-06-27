Лидеры G7 заявляют о новых санкциях против России

Лидеры стран G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



За нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины более 500 российских чиновников попадут под визовые ограничения США.



Кроме того, готовятся санкции против частных военных компаний и российских воинских частей, а также «чиновников» оккупационных администраций в населенных пунктах Украины.



США собирается ограничить доступ к американским товарам и технологиям компаниям, которые поддерживают РФ. Также Вашингтон введет санкции против юрлиц и компаний, помогающим Кремлю обходить санкции.



Кроме того, Минфин США запретит ввозить в страну российское золото. Данное ограничение могут ввести и другие страны «Большой семерки».



Также G7 ограничат цепочки поставок в оборонном секторе России. Планируются санкции в отношении предприятий, исследовательских организаций и лиц, связанных с военным сектором.



Вашингтон увеличит пошлины на более чем 570 категорий российских товаров стоимостью около 2,3 млрд долларов. Лидеры G7 будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от пошлин для помощи Украине и оплаты ее военных расходов за счет России.