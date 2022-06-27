США отправят Украине системы ПВО средней и большой дальности

Соединенные Штаты подтвердили поставку Киеву передовых систем противовоздушной обороны средней и большой дальности. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщила пресс-служба Белого дома.



«Вашингтон завершает работу над пакетом, в который войдут и другие предметы "срочной необходимости", включая боеприпасы для артиллерийских и противобатарейных радиолокационных систем», - сообщил он.



Ответ прозвучал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров G7 предоставить Киеву современные зенитные комплексы и мощное вооружение для контратак.



Советник не стал говорить, какое именно ПВО получит Украина, он ожидает выполнение контракта.



Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщал о планах США поставить Украине системы ПРО NASANS. Вооружение способно поражать цели на расстоянии более 160 км.