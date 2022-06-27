Сотрудника пожарной службы в Донецкой области будут судить заочно за госизмену

Государственное бюро расследований обвиняет в государственной измене начальника одного из пожарно-спасательных отрядов Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.



По информации Бюро, обвинительный акт направлен в суд.



В ГБР отмечают, что, по данным следствия, после оккупации одного из населенных пунктов в Донецкой области правоохранитель, изменив присяге, перешел на сторону оккупационной администрации и занял должность «начальника пожарно-спасательного отряда поселка Мангуш МЧС ДНР».



«Он лично встретил и проводил представителей так называемой "ДНР" в расположение одного из государственных пожарно-спасательных отрядов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. В ходе интервью одному из пропагандистских телеканалов мужчина сообщил, что убедил 75 подчиненных работников перейти на "службу" оккупантам», – подчеркивается в сообщении.