Обстрел Киева и отход ВСУ из Северодонецка – взгляд Пентагона

Американская военная разведка считает, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли существенный ущерб российским войскам перед отступлением из Северодонецка Луганской области.



Об этом сообщил корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на закрытую встречу высокопоставленного чиновника Пентагона с журналистами, пишет «Украинская правда».



По его словам, украинцы заставляют заплатить россиян слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли.



Американская разведка зафиксировала также, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.



В общей сложности Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.



Кроме того, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все больше привлекают отставных офицеров и пополняют резервы бывшими военнослужащими.



Также чиновник подтвердил, что украинские власти направили запрос правительству США о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны и военных вертолетов.



Собеседник Детча сказал, что российские военные снова изменили тактику и теперь преимущественно надеются на эффект от массивных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.

24 июня стало известно, что украинские военные получили приказ отойти из Северодонецка в сторону Лисичанска.



На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецке промышленная зона и аэропорт теперь полностью находятся под контролем российских сил, как и другие части города.



Администрация Лисичанска призвала оставшихся в городе жителей срочно эвакуироваться.