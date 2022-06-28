Катастрофа в Лисичанске. Удары по Славянску и Макеевке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- По Славянску Россия нанесла два удара. Попадание в жилые дома, есть погибшие.
- В Лисичанске оккупанты выжигают целые улицы. Государственная пограничная служба Украины озвучила тактику россиян в наступлении.
- В оккупированной части Луганской области горят склады с боеприпасами, а представители группировки «ЛНР» заявляют о вывозе людей в Старобельск с территории завода «Азот».
- Под завалами дома в Мариуполе найдены мертвые тела сотни людей. Еще двое молодых парней подорвались при разборе завалов.
- Группировка «ДНР» назначила новых «министров», правда большинство из них переназначены из старого состава.
- Трагедия в Кременчуге. Россия запустила ракеты по торговому центру, где находились порядка тысячи человек.
- В Макеевке обстрелян микрорайон. Есть погибшие среди мирного населения.