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Катастрофа в Лисичанске. Удары по Славянску и Макеевке. Дайджест НД за день ►

28 июня 2022, 00:44

Катастрофа в Лисичанске. Удары по Славянску и Макеевке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • По Славянску Россия нанесла два удара. Попадание в жилые дома, есть погибшие.
  • В Лисичанске оккупанты выжигают целые улицы. Государственная пограничная служба Украины озвучила тактику россиян в наступлении.
  • В оккупированной части Луганской области горят склады с боеприпасами, а представители группировки «ЛНР» заявляют о вывозе людей в Старобельск с территории завода «Азот».
  • Под завалами дома в Мариуполе найдены мертвые тела сотни людей. Еще двое молодых парней подорвались при разборе завалов.
  • Группировка «ДНР» назначила новых «министров», правда большинство из них переназначены из старого состава.
  • Трагедия в Кременчуге. Россия запустила ракеты по торговому центру, где находились порядка тысячи человек.
  • В Макеевке обстрелян микрорайон. Есть погибшие среди мирного населения.

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