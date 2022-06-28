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ВСУ отбили ряд атак оккупантов на Донбассе

28 июня 2022, 09:26

ВСУ отбили ряд атак оккупантов на Донбассе

На Донбассе российские силы атаковали ВСУ на нескольких направлениях. Штурмы были отбиты, боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое — Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск», — отметили в Генштабе.

По информации военных, российские силы вели обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Попытку наступления в направлении Довгенькое — Долина ВСУ остановили и отбросили противника назад.

«На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах Николаевки и Яковлевки. Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровка — южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются», — сообщили в Генштабе.

Также противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. Провел разведку боем в направлении Николаевка — Спорное, в дальнейшем вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили российские силы отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также армия РФ штурмует направление Мироновка — Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из ствольной и реактивной артиллерии обстреливает районы населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Катериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко. Украинские военные отразили штурм в направлении Егоровка — Павловка, противник с потерями отошел.

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