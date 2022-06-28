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Белый дом сомневается, что Украина сможет вернуть все захваченные РФ территории — CNN

28 июня 2022, 10:14

Белый дом сомневается, что Украина сможет вернуть все захваченные РФ территории — CNN

В администрации президента США Джо Байдена не уверены, что Украина, даже получив больше тяжелого вооружения, сможет деоккупировать все захваченные после 24 февраля армией РФ территории. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собеседников в Белом доме.

По данным журналистов, в команде Байдена обсуждают, что Украина могла бы считать победой в войне против РФ, допускается и варианты когда президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы принять безвозвратную потерю территорий.

При этом США не намерены давить на Украину, принуждать к территориальным уступкам, чтобы поскорее закончить войну. Допускается к тому же и прогноз, который предполагает, что позже ВСУ начнут контрнаступать и деоккупируют значительные территории.

Со ссылкой на информацию сотрудника Конгресса США сообщается, что в значительной мере успех на фронте ВСУ зависит от объемов поддержки американцев. Из материала также стало известно, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан много общается с украинскими коллегами, провел часы телефонных разговоров в течение прошлой недели с «руководителем обороны Украины» и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил поставку Украине передовых систем противовоздушной обороны средней и большой дальности. 

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