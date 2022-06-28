«ДНР» заявила о пяти погибших от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погибли пятеро мирных жителей.



Как уверяет «СЦКК ДНР», с 3:00 27 июня до 3:00 28 июня, в результате обстрелов пять человек погибли, 24 мирных жителя были ранены. Отмечается, что смерти зафиксированы в Макеевке, Ясиноватой и Светлодарске.



Кроме того, сегодня утром появилась информация о ранении женщины в Петровском районе Донецка.



В «ЛНР» сегодня утром заявили о гибели женщины в результате обстрела Кременной.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в понедельник, 27 июня, двое мирных жителей погибли при обстрелах со стороны российских войск, еще 13 ранены. В Луганской области сообщают о десяти погибших и 21 раненом в Лисичанске.



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