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Комитет Рады согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

28 июня 2022, 11:12

Комитет Рады согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

Профильный комитет Верховной Рады согласовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена. Об этом сообщается на Facebook-странице комитета.

Соответствующее заключение утверждено единогласно. Члены комитета отметили, что нет причин, препятствующих тому, чтобы Лубинец занимал эту должность.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент предложение о назначении народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВР по правам человека.

Уроженец Волновахи Дмитрий Лубинец занимает должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В парламент был избран по округу №60 в Донецкой области.

Людмила Денисова, которая решением парламента была уволена с должности Уполномоченной Верховной Рады по правам человека, планирует обжаловать свое увольнение в суде.

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