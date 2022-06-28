В Донецкой области вернули свет в 14 населенных пунктов

В Донецкой области за сутки ремонтникам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в 14 населенных пунктах. Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.



«В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети возобновили питание в 14 населенных пунктах. Вновь получают электроснабжение 11 539 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах», — отметили в компании.



Там добавили, что большая часть обновлений — на сложном из-за боевых действий Славянском направлении. Однако специалисты энергокомпании в сопровождении военных смогли добраться до поврежденного оборудования и возобновить его работу менее чем за сутки. Со светом — более 6,5 тысячи семей Славянской громады.



Также энергетики получили возможность попасть на места повреждений, отремонтировать сети, поврежденные обстрелами, и в очередной раз вернуть свет в 2,3 тысячи домохозяйств Торецкой громады, обесточенных вчера и накануне в результате непрерывных боевых действий.



По данным энергетиков, без света остаются 315 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления— Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.