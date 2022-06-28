В полиции показали, как выглядит Бахмут после вчерашнего обстрела

Последствия обстрела Бахмута. Фото: Полиция

Обстрелы города Бахмут Донецкой области продолжаются, оккупанты попадают по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.







Полицейские сообщили, что вчера, 27 июня, российская армия ударила практически по центру города из РСЗО с применением кассетных боеприпасов.



Из-за попадания российских снарядов пострадали частные дома, многоэтажки, объекты инфраструктуры, попали также и в парковую зону. Предварительно – без жертв, так как из-за постоянных обстрелов оставшиеся в городе жители почти не выходят из укрытий.



Полиция продолжает фиксировать преступления оккупантов, открывать уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Ранее в полиции сообщили, что за прошедшие сутки разрушения от попадания российских снарядов получили 46 гражданских объектов – дома, автовокзал, две шахты, коксохимический завод, админздания, железная дорога, линии электропередач, складские помещения, конюшня, гаражный кооператив.