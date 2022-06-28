Обстрелы Славянска становятся более интенсивными — мэр

Славянск. Фото: Вадима Ляха

Российская армия нанесла очередные ракетные удары по Славянску. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



«Ночью под обстрел попал гаражный кооператив по ул. Мира. Совсем рядом находится многоэтажная застройка и частный сектор. Утром ракета прилетела в одно из промышленных предприятий. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», — проинформировал Лях.



Он подчеркнул, что обстрелы города становятся все более интенсивными, и призвал к эвакуации.

Утром 28 июня Славянск подвергся обстрелу войск РФ, под удар попало местное предприятие, но также прилеты зафиксированы и в других частях города.

Ранее в КП «Славгорводоканал» сообщили, что Славянск остался без водоснабжения в связи с повреждением электроснабжения объекта коммунального предприятия «Вода Донбасса».