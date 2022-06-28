Возвращение будет без попыток: Данилов — об угрозах РФ из-за Крыма

Возвращение временно оккупированной территории Крыма произойдет сразу, без попыток. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопастности и обороны Алексей Данилов в Twitter.



Так он прокомментировал угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Украина вступит в НАТО и начнет возвращать под свой контроль оккупированный Россией Крым, то может начаться Третья мировая война.



«Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении некоторых кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу», — отметил Данилов.



Накануне Дмитрий Медведев заявил, что «любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим Альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа».