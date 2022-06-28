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США ввели новые санкции против нескольких десятков российских компаний

28 июня 2022, 18:15

США ввели новые санкции против нескольких десятков российских компаний

Под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, подпали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в частности, в санкционном списке «Камаз», «Туполев» и «Союз добровольцев Донбасса». Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против 70 юридических лиц, многие из которых играют важную роль для оборонно-промышленной базы Российской Федерации. В частности, санкции вводятся против государственной корпорации "Ростех", (...) а также против 29 российских физических лиц», — говорится в заявлении.

В свою очередь Госдеп США одновременно с Минфином ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц.

Среди подпавших под новые санкции оказались журналистка и телеведущая Тина Канделаки и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, а также его дети Сергей и Наталья и его жена Евгения Васильева.

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