В Мариуполе оккупанты строят военный объект под видом жилья — советник мэра

В Мариуполе под видом строительства жилья возводится объект военного назначения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



«Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз. Однако в частных беседах сами строители с самого начала рассказывали, что объект будет исключительно военного назначения. Конечно, строительство фортификаций на камеры не попадает, поэтому ракурс всегда спиной к Мангушу», — отметил Андрющенко.



Он добавил, что о цели строительства свидетельствует баннер, который закрывает стройку.



«Военно-строительный комплекс. Черный по белому. Однако, людям в городе продолжают рассказывать о восстановлении жилья», — написал советник мэра.