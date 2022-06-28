ВСУ остановили штурм оккупантов на Славянском направлении — сводка Генштаба

Украинская армия остановила штурм российских оккупантов на Славянском направлении возле сел Долина и Мазановка. Захватчики отступили, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«Артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дибривное, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дибривное», — сказано в сообщении.



Отмечается, что на Краматорском направлении оккупанты обстреливали из реактивных систем залпового огня район Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаровки.



На Лисичанском направлении россияне обстреливали из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Вовчеяровки.



«Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спирное, успеха не имел, отошел», — сообщили в Генштабе.



Под Бахмутом оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Клинового, Вершины, Новолуганского, Травневого и Зайцево, нанесли ракетно-авиационный удар по району поселка Шумы.



«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времовка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинское, Зализничное, Орехов, Каменское. Звеном вертолетов Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки», — отметили в Генштабе.

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