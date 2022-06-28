На выплаты переселенцам направят еще около 100 миллионов долларов

На выплаты внутренне перемещенным лицам, вынужденно покинусшим свои дома из-за войны, правительство направит еще около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Как отмечается, Минреинтеграции совместно с министерством финансов Украины и Всемирным Банком приняли решение о переориентации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)».



«Средства в сумме 99 миллионов долларов США, предусмотренные на его реализацию, направлены на выплату помощи внутренне перемещенным лицам в условиях военного положения. Помощь поступила около 1 миллиону человек (463 тыс. украинских семей) в течение марта и апреля 2022 года», — говорится в сообщении.



В Минреинтеграции пояснили, что целью проекта 3В было улучшение транспортного сообщения и восстановление сельскохозяйственной отрасли на территориях Луганской области. Однако в связи с полномасштабным вторжением России на территорию, реализация этого проекта невозможна.

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